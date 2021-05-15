مدير عام الأمن والشرطة بالمهرة يزور عددا من الواحدت الأمنية بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

الخليج 365 - المهرة

قام مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة المهرة العميد مفتي سهيل صموده، بزيارات ميدانية للوحدات الأمنية بالمحافظة، ويتبادل معهم تهاني العيد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وفي الزيارة - التي رافقه فيها، نائب مدير عام الأمن مدير البحث الجنائي بالمحافظة العقيد أحمد رعفيت، ونائب مدير عام الأمن للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة العقيد محمود آدم، وقادة فروع الوحدات الامنية - أطّلع العميد صموده على درجة الإنضباط وتواجد أفراد الشرطة في أول أيام عيد الفطر، وأشاد بمستوى الإنضباط لديهم.. ع

داعياً إلى رفع الجاهزية واليقظة والحس الأمني واستشعار المسؤولية الأمنية، وتقديم الخدمات للمواطنين وحفظ ممتلكاتهم، مؤكدا أن رجال الأمن هم صمام أمن المحافظة.

وقال مدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة أن الاستقرار والأمن بالمحافظة وراءه جميع الرجال الشرفاء وقيادات السلطة المحلية بقيادة معالي المحافظ الأستاذ محمد على ياسر، وأبطال الأمن الثابتين ثبوت الجبال رغم الظروف التي تمر بها البلاد.

وهنأ العميد جميع أفراد الوحدات الأمنية بمناسبة عيد الفطر المبارك، موكداً على عظمة المناسبة، ناقلاً للأفراد والضباط وقيادة الواحدت الامنية تحيات معالي وزير الداخلية والحكومة الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير ركن عبد ربه منصور هادي.

وحثّ العميد مفتي على ضرورة التكاتف وبث روح الألفة والمودة والتسامح وجعل مناسبة العيد فرصة لتعميق أواصر المحبة بين جميع أفراد المؤسسة الأمنية.. مؤكدا بأن العمل الأمني يعتبر ركيزة هامة وأساسية في نهضة وارتقاء الأمم واستقرارها.

وخاطب العميد أفراد الأمن قائلاً : " بأن تواجدكم خلال أول أيام العيد في وحداتكم وإداراتكم الأمنية يبث الأمل في النفوس، حيث يقضي كل أفراد المجتمع إجازاتهم في منازلهم مع أسرهم وأنتم تقومون بواجبكم في تأمين هذه المحافظة المسالمة