شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللواء سجاف يطلع على قوات الجيش والمقاومة في جبهات الجوف ويهنئهم بعيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن عمر سجاف، على أحوال منتسبي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات وميادين القتال بمحافظة الجوف.



وهنأ اللواء سجاف خلال زيارته للجبهات المقاتلين الأبطال بمناسبة عيد الفطر المبارك والذي تزامن مع تحقيقهم الانتصارات الكبيرة مؤخراً ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأشاد بالمعنويات العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية في مختلف الجبهات.. مشدداً على رفع الجاهزية القتالية والاستعداد لتنفيذ الأوامر والمهام الموكلة إليهم من قبل القيادة العليا.

ودعا اللواء سجاف، أبناء الشعب اليمني للاستجابة لدعوة النفير العام التي أطلقها محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ومحافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، والمشاركة في صناعة النصر الكبير إلى جانب قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأحرار اليمن.