نائب الرئيس يعزي في وفاة اللواء حسين أبو حلفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى العميد يحيى حسين أبو حلفة وإخوانه في وفاة والده المناضل اللواء حسين أبو حلفة، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



وأشار نائب رئيس الجمهورية في البرقية، إلى مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وأدواره في الدفاع عن الثورة والجمهورية حيث كان أحد أبطال ملحمة السبعين يوماً، وأدواره العسكرية والأمنية.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.