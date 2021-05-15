أمن المهرة يحبط عملية تهريب ممنوعات بالتنسيق مع خفر السواحل وقوات التحالف بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

الخليج 365 - متابعات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة بالتعاون مع قوات خفر السواحل والتحالف العربي بالمحافظة، من إحباط عملية تهريب واسعة وممنهجة لكمية من المواد المخدرة والأسلحة أول أيام عيد الفطر المبارك.



وجاءت العملية إثر تلقي إدارة البحث الجنائي بالمحافظة معلومات مؤكدة عن عملية إنزال لمواد ممنوعة عبر قارب صيد، وأُجريت عمليات تحري وتتبع وبحث للتأكد من صحة المعلومات بالتنسيق مع قوات خفر السواحل والتحالف العربي، وبإشراف مباشر من نائب مدير عام الأمن مدير البحث الجنائي بالمحافظة العقيد الركن أحمد علي رعفيت، تم تسيير دوريات بحرية مشتركة انتهت بضبط قاربي صيد على متنهما خمسة بحارة يمنيين، وتم فتح محاضر جمع الاستدلالات في مواجهتهم، واعترفوا بواقعة الشروع في جلب مواد مخدرة عن طريق البحر.

وأشار نائب مدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة، إلى إن الأجهزة الأمنية ماضية قدمًا في مكافحة هذه الآفة، وأن الأمن يعمل بوتيرة عالية تحت قيادة العميد مفتي سهيل صمودة مدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة، وبإشراف مباشر ومتابعة من معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة، وأنه سيتم متابعة وضبط المجرمين أين ما كانوا في البر أو البحر، ومهمها حاول المجرمون استغلال المناسبات والأعياد لتنفيذ جرمهم إلا أنهم سيجدون رجال الأمن أمامهم بالمرصاد.

الجدير ذكره؛ أن أمن المهرة في الآونة الأخيرة تمكن من ضبط 3 طن من المواد المخدرة في سابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية اليمنية، وتمكن رجال البحث الجنائي بالمهرة من ضبط أخطر مجرم أقدم على قتل زوجته بطريقة وحشية في إحدى المحافظات ولاذ بالفرار إلى المهرة عابرًا ست محافظات وتم ضبطه قبل حتى أن يصل التعميم عليه.

وهناك الكثير من الإنجازات التي قامت بها الأجهزة الأمنية خلال شهر رمضان المبارك من ضبط مطلوبين أمنيًا ومكافحة الجريمة والدوريات المستمرة للشرطة النسائية في الأسواق والنقاط الأمنية وكذلك تنظيم حركة السير من قبل شرطة السير وغيرها.