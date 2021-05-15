هادي يهنئ نظيره الارتيري بمناسبة حلول عيد الفطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية تهنئة الى نظيره الارتيري أسياس افورقي، هنأه فيها بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وعبر الرئيس في البرقية عن خالص التهاني واطيب التبريكات لفخامته بهذه المناسبة..متمنياً له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية ارتيريا التقدم والازدهار في ظل قيادته الرشيدة..سائلاً الله ان تعود هذه المناسبة على البلدين والشعبين وقد تحقق لهما كل مايصبوا اليه من مجد ورفعة.