اخبار الخليج / اخبار اليمن

المهرة.. مدير الأمن يؤكد: الأجهزة الأمنية صمام أمان المحافظة 

0 نشر
0 تبليغ

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة المهرة العميد مفتي صموده، أن رجال الأمن، هم صمّام أمن المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم السبت، الوحدات الأمنية بالمحافظة، وتبادل معهم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وفقا لما أوردته وكالة سبأ.

وأشاد العميد صمودة، بمستوى الإنضباط في الوحدات الأمنية..مشدداً على رفع الجاهزية واليقظة والحس الأمني واستشعار المسؤولية الأمنية، وتقديم الخدمات للمواطنين وحفظ ممتلكاتهم.

وحثّ العميد مفتي صموده، على التكاتف وبث روح الألفة والمودة والتسامح وجعل مناسبة العيد فرصة لتعميق أواصر المحبة بين جميع أفراد المؤسسة الأمنية.

وأكد أن العمل الأمني يعتبر ركيزة هامة وأساسية في نهضة وارتقاء الأمم واستقرارها.

وحققت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، نجاحات باهرة، وعملت على ضبط عدد من مرتكبي الجرائم خلال الفترة الماضية، وكذا ضبط عدد من قوارب التهريب المحملة بالحشيش والمخدرات.
 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا