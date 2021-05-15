المهرة.. مدير الأمن يؤكد: الأجهزة الأمنية صمام أمان المحافظة 

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة المهرة العميد مفتي صموده، أن رجال الأمن، هم صمّام أمن المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم السبت، الوحدات الأمنية بالمحافظة، وتبادل معهم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وفقا لما أوردته وكالة سبأ.

وأشاد العميد صمودة، بمستوى الإنضباط في الوحدات الأمنية..مشدداً على رفع الجاهزية واليقظة والحس الأمني واستشعار المسؤولية الأمنية، وتقديم الخدمات للمواطنين وحفظ ممتلكاتهم.

وحثّ العميد مفتي صموده، على التكاتف وبث روح الألفة والمودة والتسامح وجعل مناسبة العيد فرصة لتعميق أواصر المحبة بين جميع أفراد المؤسسة الأمنية.

وأكد أن العمل الأمني يعتبر ركيزة هامة وأساسية في نهضة وارتقاء الأمم واستقرارها.

وحققت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، نجاحات باهرة، وعملت على ضبط عدد من مرتكبي الجرائم خلال الفترة الماضية، وكذا ضبط عدد من قوارب التهريب المحملة بالحشيش والمخدرات.

