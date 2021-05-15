أرصاد حضرموت: لا تاثيرات من الحالة المدارية في بحر العرب على بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

الخليج 365 - متابعات

أصدرت وحدة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمحافظة حضرموت تقريرا نهاية الاسبوع الماضي بث في وسائل الاعلام تؤكد فيه ان بلادنا بعيدة عن التاثيرات المباشرة والغير مباشرة للحالة المدارية .



حيث تنبأت بتشكل حالة مدارية من المتوقع أن تصل إلى اعصار مداري من فئات متقدمة الشدة تتحرك بمحاذاة السواحل الهندية الغربية شرق بحر العرب وباكستان ثم أجزاء من بحر عمان ولاتاثيرات من الحالة الجوية على محافظة حضرموت ومحافظات بلادنا الشرقية .

وأوضحت اخر خرائط الرصد الأتوماتيكي التابعة لوحدة التنبؤات الجوية بحضرموت إلى تمركز المنخفض المداري في جنوب شرق بحر العرب ومن المتوقع تطوره إلى إعصار دون تاثير على بلادنا .

وتطمئن كافة المواطنين أن محافظة حضرموت بعيدة عن التاثيرات للاعصار المداري المتوقع والأجواء مستقرة مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ونسب الرطوبة مساءا .

وتؤكد انها على متابعة مستمرة ويومية منذ أسبوعين لتداعيات تنامي تشكل هذه الحالة المدارية ، واوضحت تحاليل التنبؤات العددية إلى عدم تواجد ظروف جوية تهيئها للتحرك نحو بلادنا .

وتدعو كافة وسائل الاعلام الى متابعة النشرات الجوية من مصادرها الرسمية.