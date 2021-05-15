شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة الشرعية تدعو لتحرك دولي لإنقاذ الفلسطينيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أدانت الحكومة الشرعية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاستهداف "الوحشي" للفلسطينيين في القدس، وكذلك تدمير البنية التحتية لغزة.



وقالت وزارة الخارجية، في بيان نشرته على حسابها على موقع تويتر: "نجدد التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت الداعم للشعب الفلسطيني وللجهود الدولية الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل، يمكن الشعب الفلسطيني من اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".

ودعت الخارجية اليمنية "المجتمع الدولي إلى سرعة القيام بمسؤولياته عبر التحرك العاجل لإيقاف هذه الاعتداءات بحق الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد لإجراءات قوات الاحتلال الهادفة لاحداث تغيير ديموغرافي في مدينة القدس ومحاولاتها ترحيل السكان من حي الشيخ جراح".