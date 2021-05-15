رئيس هيئة الإسناد اللوجستي يتفقد أبطال الجيش الوطني في جبهات القتال بصرواح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه، اليوم السبت، أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال بمديرية صرواح غرب محافظة مارب.



وهنّأ اللواء الفقيه، أبطال الجيش الوطني والمقاومة بمناسبة عيد الفطر والانتصارات التي يحققونها ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ناقلاً لهم تحيات وتقدير قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان على الجهود والتضحيات العظيمة التي يبذلونها في سبيل استعادة الدولة وإنها انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران.

وأكد رئيس هيئة الدعم اللوجستي، أن العزيمة والصبر والثبات الذي يتحلى به المقاتلون من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيثمر النصر الكبير ضد العدو الحوثي وسيحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.

وثمن جهود تحالف دعم الشرعية وإسناد القوات المسلحة اليمنية في معركة العروبة والمصير المشترك ضد أذناب إيران ومشروعها التخريبي العابر للحدود.