شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية يمثل بلادنا في حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ترأس وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك وفد اليمن المشارك في حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله الذي أقيم اليوم في القصر الجمهوري بالعاصمة جيبوتي.



ونقل وزير الخارجية تحيات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، إلى اخيه فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله، وتمنيات فخامته للعلاقات بين البلدين مزيدا من التقدم والازدهار.

وأكد بن مبارك حرص القيادة السياسية في الجمهورية اليمنية على تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، مشيدا بما قدمته وتقدمه جيبوتي من دعم ومساندة، ووقوفها الدائم مع وحدة وامن و استقرار اليمن.