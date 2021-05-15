شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبين.. وفاة شابين غرقاً جنوب مدينة زنجبار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

الخليج 365 - زنجبار

افادت مصادر محلية بمحافظة ابين ان شابان لقيا مصرعهما غرقاً يوم امس الجمعة.



وقالت مصادر محلية، أن شابين غرقا أثناء ممارستهما السباحة في ساحل الشيخ عبدالله جنوب مدينة زنجبار.

وذكرت المصادر بأن الشابان دخلا لمسافات عميقة في البحر مما تسبب في غرقهما.

وأشارت المصادر إلى أنّ سواحل محافظة أبين شهدت حوادث متكررة بسبب غياب وسائل السلامة وانعدام التوعية