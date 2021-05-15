عودة إصدار مجلة (صدى) التابعة لفريق الصحراء الرياضي الإجتماعي الثقافي بغيل باوزيز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

الخليج 365 - غيل باوزير

عاودت إدارة فريق الصحراء الرياضي الإجتماعي الثقافي بالصداع إصدار مجلة صدى بعدد عيدي خاص ، بعد أن توقفت عن الإصدار قبل 15 عاماً.



وقال الأستاذ سالم يسلم مقرم رئيس الفريق المشرف العام للمجلة أن إصدار هذه المجلة يأتي في سياق تفعيل النشاط الإعلامي والثقافي للفريق بعد انتخاب قيادة جديدة شابة مؤخرا، مشيرا إلى أن الهدف من إصدارها هو تغذية الفكر ونشر الثقافة والوعي المجتمعي الشامل إنطلاقا من أهداف الفريق النبيلة وكذا تعريف الجيل بالموروث الشعبي والديني وأعلامها العظام التي تزخر به منطقة الصداع خاصة ومديرية غيل باوزير وحضرموت عامة.

واحتوى العدد على أخبار المنطقة وعدد من الموضوعات الثقافية والدينية والرياضية وكراكتير معبر ، بمشاركة العديد من الكتاب و الإعلاميين البارزين على مستوى المديرية والمحافظة

كما في العدد نشر أسماء الثلاثة الأوائل لطلاب المرحلة الأساسية بنين بمدرسة الشهداء بالصداع من الصف الأول حتى الصف التاسع.

كما أحتوى العدد على مسابقة خاصة من أربعة اسئلة يتم في نهاية المدة الزمنية لها أختيار ثلاثة فائزين تقدم لهم جوائز نقدية رمزية

وتكونت هيئة تحرير المجلة من :

سالم سعيد باجليدة رئيس التحرير.

أحمد علي مقرم نائب رئيس التحرير.

علي سالم العفاري متابعة وتنسيق.

أ/ صادق علي بادباه تدقيق لغوي.

سالم يسلم مقرم المشرف العام.