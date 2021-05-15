أبناء شبام يرسمون قبة الصهخرة على جدران المدينة بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

الخليج 365 - متابعات

في لفته جميلة قام بها مجموعة من شباب وابناء مدينة شبام التاريخية برسمهم مسجد قبة الصخرة في أحد جدار شارع من شوارع مدينة شبام



وجاءت تلك الرسمة بطريقة ابداعيه بألإضافة الى تلوين الشارع بالوان مختلفه حول هذا الجدار.

لتظهر بلوحة فنية جميلة المظهر والذي يمثل مسجد قبة الصخرة وهو علم من اعلام فلسطين وهويتها الإسلامية والعربية، وتحفّه الالوان الزاهية من جميع الجوانب.

وعبر الشباب عن تاكيد مشاركتهم وتضامنهم للشعب الفلسطيني مؤكدين ان الرسمة تلك جاءت لتعبر عن رسالة شبابنا المساند لإخواننا في فلسطين مما يعانون من اضطهاد من قبل الاحتلال الصهيوني خلال الشهر المنصرم شهر الخير والبركة شهر رمضان والتضييق عليهم إلى يومنا هذا.

واكدو ان قضية فلسطين قضية كل مسلم فلا نختلف على قضية فلسطين باختلاف انتماءاتنا السياسية فـ فلسطين تمثلنا نحن ک مسلمين وعرب.