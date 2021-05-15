نائب الرئيس يعزي في وفاة المناضل علي السعدي والشيخ محمد منصور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة إلى مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، في وفاة والده المناضل علي فضل السعدي، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وأدواره النضالية والاجتماعية..معبراً عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل السعدي..سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية،، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ محمد أحمد منصور عضو مجلس الشورى، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية، في البرقية التي بعثها إلى أولاد الفقيد، بالمناقب والأدوار الوطنية التي جسدها الفقيد طيلة حياته وتفانيه في خدمة الوطن وأبناء المجتمع.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة إلى أولاد الفقيد وأسرته، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.