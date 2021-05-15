العميد بن راسية: قوّاتنا باتت على مقربة من تحقيق النصر الكبير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد أركان المنطقة العسكرية السادسة العميد محمد بن راسية، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتت اليوم أقرب إلى تحقيق النصر الكبير لليمن وإنهاء الإنقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.



جاء ذلك خلال زيارة تفقدية الى جبهات الريان وحويشان والعلم والجدافر شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، اطلع خلالها على أحوال أبطال الجيش والمقاومة الشعبية، وهنأهم بمناسبة عيد الفطر المبارك وبمناسبة الانتصارات.

وأشاد العميد بن راسية، بالملاحم الخالدة التي سطرها أبطال الجيش والمقاومة خلال اليومين الماضيين والتي ألحقت بمليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.. مشيداً بالجاهزية القتالية العالية والمعنويات المرتفعة التي يتمتع بها الأبطال في مختلف الجبهات والتي تضاعفت مع الانتصارات الأخيرة

وأكد أركان المنطقة العسكرية السادسة، أن محافظات الجوف وعمران وصعدة على موعد مع التحرير الكامل وصولاً إلى تحرير العاصمة صنعاء من أذناب إيران وبسط سلطة الدولة على كامل تراب الوطن.