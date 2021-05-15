هادي يعزي في وفاة المناضل العميد احمد علي حماص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية،، برقية عزاء ومواساة الى وضاح حماص واخوانه وكافة افراد اسرته بوفاة والده المناضل العميد احمد علي حماص.



واشار الرئيس في برقيته الى مكانة الفقيد وادواره النضالية ومناقبه الوطنية وكفاءته العملية في مختلف المواقع القيادية التي شغلها..معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.