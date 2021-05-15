رئيس مجلس الشورى يعزي بوفاة الشخصية الاجتماعية حمد الشريف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساة إلى وكيل وزارة المالية حسين بن ناصر الشريف، واشقائه بوفاة والدهم حمد بن محمد الشريف، الذي توفى بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال في خدمة الوطن.



واشاد الدكتور بن دغر، بمناقب الفقيد وادواره الوطنية، وإسهاماته الخيرية والاجتماعية في الصلح القبلي وحبه لعمل الخير ونشر ثقافة المحبة والتسامح وسعيه الدائم الى إصلاح ذات البيان.

وعبر عن أحر تعازيه وصادق مواساته لاسرة وذوي الفقيد بهذا المصاب الجلل، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذيه الصبر والسلوان.