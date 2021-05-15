مدير امن المهرة يتفقد الواحدت الأمنية بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة المهرة العميد مفتي صموده، امس، الوحدات الأمنية بالمحافظة وتبادل معهم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



واشاد العميد صمودة، بمستوى الإنضباط في الوحدات الامنية..مشدداً على رفع الجاهزية واليقظة والحس الأمني واستشعار المسؤولية الأمنية، وتقديم الخدمات للمواطنين وحفظ ممتلكاتهم..مؤكدا أن رجال الأمن هم صمام أمن المحافظة.

وحثّ العميد مفتي صموده، على التكاتف وبث روح الألفة والمودة والتسامح وجعل مناسبة العيد فرصة لتعميق أواصر المحبة بين جميع أفراد المؤسسة الأمنية.. مؤكدا بأن العمل الأمني يعتبر ركيزة هامة وأساسية في نهضة وارتقاء الأمم واستقرارها.