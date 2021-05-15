نائب الرئيس يجري اتصالين هاتفيين بوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، امس، اتصالين هاتفيين بكل من وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، للاطلاع على الأوضاع الميدانية والاطمئنان على أحوال المقاتلين الأبطال خلال أيام عيد الفطر المبارك.



وخلال الاتصالين، حمّل نائب رئيس الجمهورية، وزير الدفاع ورئيس الأركان نقل تحاياه وتهانيه للضباط وصف ضباط وجنود الجيش الوطني الأبطال ورفاقهم في المقاومة الشعبية والقبائل، بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله على أبناء شعبنا بالنصر والتحرير والأمان والاستقرار.

وأشاد نائب الرئيس، بالملاحم البطولية والثبات الأسطوري الذي سطره المقاتلون الأبطال، وما حققوه من انتصارات خلال شهر رمضان، مترحماً على أرواح الشهداء الأبرار الذين ارتقت أرواحهم الطاهرة وهم يذودون عن الأرض والعرض ويدافعون عن الجمهورية والمكتسبات الوطنية، سائلاً الله لهم الرحمة والمغفرة وللجرحى الشفاء العاجل.

وأكد نائب الرئيس، بأن القوات المسلحة وكل الشجعان الأحرار، الذين أذاقوا المليشيات الحوثية الإرهابية وداعميها الإيرانيين الويل خلال المراحل السابقة، قادرون -بإذن الله- وبمساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، على تحقيق أحلام اليمنيين في التحرير والانتصار وبناء الدولة المدنية الاتحادية والمستقبل الزاهر.

من جانبهما، رفع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان تهانيهما وتهاني القوات المسلحة ومنتسبيها للقيادة السياسية بعيد الفطر المبارك، منوهين بالعزيمة والروح المعنوية العالية وما يسطره الأبطال في جبهات العزة والكرامة من بطولات وانتصارات أسطورية.

وأكد وزير الدفاع ورئيس الأركان بأن القوات المسلحة على عهدها مع أبناء الشعب، ماضية في دحر الانقلاب واستعادة الدولة وإفشال المخططات التخريبية والإرهابية المدعومة من إيران.