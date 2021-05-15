قائد محور تعز يزور جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

زار قائد محور تعز اللواء الركن خالد قاسم فاضل امس عدد من جرحى الجيش الوطني في عدد من مستشفيات المدينة.



وثمن قائد المحور، التضحيات التي قدمها الأبطال في سبيل الدفاع عن الوطن والدين والكرامة..معتبرا أن الإصابات التي تعرضوا لها ما هي الا دروع وأوسمة ستبقى على أجسادهم تجسد نضالهم المشرف للأجيال متمنيا لهم الشفاء العاجل.

من جانبهم عبر الجرحى عن امتنانهم لهذه الزيارة..مؤكدين إصرارهم العودة الى جبهات القتال لتحرير ما تبقى من الارض التي لاتزال تحت سيطرة مليشيا الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.