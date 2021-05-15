المفتش العام يتفقد أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة صرواح غرب مارب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، اليوم، أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال بمديرية صرواح غرب محافظة مارب، مطلعاً على احوالهم ومهنئًا إياهم بعيد الفطر المبارك وبالانتصارات والنجاحات التي حققوها خلال الأيام الماضية.



ونقل المفتش العام إلى الضباط والصف والجنود ورجال المقاومة الشعبية تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية بمناسبة عيد الفطر المبارك وبالانتصارات المتوالية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية الكهنوتية المدعومة من إيران.

وأشاد المفتش العام بالجاهزية القتالية العالية وبالمعنويات المرتفعة التي يتمتع بها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات.. مشيداً بالالتفاف الشعبي الكبير حول القوات المسلحة ومثمناً الدعم والإسناد المتواصل من قبل تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأكد اللواء القميري، أن أبطال الجيش الوطني تعاملوا مع كل الهجمات الانتحارية التي حشدت لها مليشيا الحوثي ومن ورائها إيران كل إمكانياتها.

رافقه خلال الزيارة نائب رئيس هيئة القوى البشرية اللواء الركن محمد الوضري، ونائب رئيس هيئة التدريب اللواء الركن أحمد العابسي وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة، وعدد من القيادات العسكرية بوزارة الدفاع.