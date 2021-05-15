وزير التخطيط : البنك الدولي يوافق على مشروعي الاستجابة للامن الغذاىي وتعزيز الصمود في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب "ان مجلس ادارة البنك الدولي وافق على مشروع استجابة الأمن الغذائي و مشروع الصمود في اليمن والذي سيتم تنفيذهما عبر منظمة (الفاو) وبرنامج الغذاء العالمي و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، بما في ذلك منحة المؤسسة الدولية للتنمية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي ومنحة من برنامج الزراعة العالمية و الأمن الغذائي بمبلغ 27 مليون دولار أمريكي".



وأضاف الدكتور باذيب وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) " ان الهدف الإنمائي للمشروع يتمثل في تحسين توافر الغذاء والوجبات الغذائية والوصول إليها ، على المدى القصير والمتوسط ​​، للأسر المستهدفة في منطقة المشروع ، وتعزيز قدرة اليمن على الاستجابة لانعدام الأمن الغذائي".

واوضح وزير التخطيط، ان المشروع يتكون من خمسة مكونات:(أ) تحسين دخل الأسرة من خلال النقد مقابل العمل من أجل البنية التحتية للإنتاج الزراعي وبناء القدرة على التكيف مع المناخ ، (ب) زيادة إنتاج وبيع المحاصيل المغذية والماشية والمنتجات السمكية ، (ج) تحسين الوضع الغذائي للأسر الريفية الضعيفة ، (د) بناء القدرات لإدارة الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع المناخ ، (هـ) إدارة المشاريع وإدارة المعرفة. وسيكون المشروع بمثابة منصة قابلة للتطوير توفر أدوات تكميلية قصيرة ومتوسطة المدى لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن ، فضلاً عن إتاحة المرونة للتكيف مع تطور حالة الأمن الغذائي.

واشار الوزير باذيب، الى ان موافقة البنك الدولي على مشروعي الاستجابة للامن الغذاىي وتعزيز الصمود في اليمن، ياتي عطفاً على الجهود الحثيثة التي بذلتها قيادة الوزارة والاجتماعات الهامة التي عقدت مع كبار مسؤولي البنك الدولي خلال اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي.

وجدد وزير التخطيط والتعاون الدولي، شكره لقيادة البنك الدولي وفريق مكتب اليمن..مؤكداً ثقة اليمن وتطلعه لمزيد من الدعم الاستراتيجي من قبل مجموعة البنك الدولي وزيادة مخصصات اليمن بموجب التجديد العشرين لمؤسسة التمويل الدولية.