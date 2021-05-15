سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي بمحافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 مايو 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن الجيش اليمني الوطني،اليوم الجمعة، سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، إثر معارك بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.



وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان صحفي، "إن مدفعية الجيش الوطني شنت قصفا استهدف مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في جبهات القتال في جبهة الكسارة، غربي مأرب، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم".

وبحسب البيان، فقد استهدفت مدفعية الجيش كذلك مخزن أسلحة للحوثيين في جبهة المشجح، ومواقع وتجمعات لهم في ذات الجبهة،أدت الى تدمير دوريتين وسقوط من على متنها بين قتيل وجريح.

وأشار البيان إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت غارات جوية على تجمعات وتعزيزات للميليشيا في مواقع متفرقة غرب مأرب، أسفرت عن سقوط العديد من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح، فضلا عن تدمير أربع دوريات.

ودعا الحوثيون قبل أيام الموالين لهم إلى رفد جبهات القتال بمأرب، في محاولة منهم للسيطرة عليها.

ويستمر الحوثيون في تصعيد عملياتهم العسكرية في مأرب الاستراتيجية، رغم الدعوات الدولية والأممية لهم بوقف العمليات العسكرية والانخراط في مفاوضات لوقف إطلاق النار في البلاد التي تعاني من الصراع المسلح منذ سبع سنوات.