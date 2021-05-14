وزارة الصحة: 7 حالات وفاة بكورونا في 4 محافظات ولا إصابات جديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الجمعة، تسجيل سبع حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، في أربع محافظات من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وقالت لجنة الطوارئ العليا التابعة لوزارة الصحة، في احصائيتها اليومية، إنها سجّلت خلال ساعات الجمعة، سبع حالات وفاة، منها ثلاث في حضرموت، وحالتين في لحج، وحالة واحدة في كل من تعز وأبين".

وفي الوقت الذي قالت اللجنة إنها لم تسجّل أي حالة إصابة، أكدت تسجيلها خمس حالات شفاء جميعها في حضرموت، وإجراء (201) فحص، خلال اليوم الجمعة.

وأكدت ارتفاع إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى (6523) حالة، منها (1285) وفاة و(3008) حالة تعافٍ.

وكانت اللجنة قد أعلنت أمس الخميس تسجيلها حالة وفاة واحدة في محافظة شبوة.