لليوم الثاني.. الزُبيدي يستقبل جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لليوم الثاني.. الزبيدي يستقبل جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك

الجمعة 14 مايو 2021

الخليج 365

استقبل اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، اليوم الجمعة، ولليوم الثاني على التوالي، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك، من مختلف شرائح المجتمع والقيادات السياسية والعسكرية والدينية والمجتمعية والأكاديمية في العاصمة عدن.



وتبادل الرئيس الزُبيدي، مع الحاضرين التهاني بالعيد السعيد، راجيين من المولى العلي القدير بأن يعيد العيد وقد تحقق لشعب الجنوب كل تطلعاته وأهدافه، وفي مقدمتها نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفيدرالية على كامل ترابه الوطني.

وفي المقابل أشاد المهنئون، بالإنجازات السياسية والعسكرية، وكذا ما حملته الزيارات واللقاءات الخارجية للرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي لصالح قضية الجنوب.