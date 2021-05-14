عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الرئيس هادي يشيد بانتصارات الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال

الجمعة 14 مايو 2021

الخليج 365

أجرى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس الخميس، اتصالات هاتفية مع وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، ورئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، للاطلاع على تطورات الاوضاع الميدانية والعمليات العسكرية التي يخوضها ابطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات.



وأشاد رئيس الجمهورية بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني في مختلف مواقع وجبهات القتال، وفي مواجهة قوى التمرد والانقلاب للمليشيات الحوثية الإيرانية تجاه اليمن وهويته، مثمناً مواقف الشرفاء من أبناء الوطن في محافظات صنعاء ومأرب والجوف وغيرها من المحافظات واسنادهم لقوات الجيش الوطني في الدفاع عن حياض الوطن.

وأكد أن التضحيات الكبيرة لأبطال المؤسسة العسكرية التي تتوج بالانتصارات المتوالية على المليشيات الإيرانية التي تحشد كل وسائل الموت والقتل والدمار تجاه الأبرياء والنازحين بمأرب، سيكون على الدوام مصيرها الهزيمة والفشل وستظل تضحيات وصمود الأبطال محل تقدير واعتزاز كافة أبناء الشعب اليمني التائق للدولة المدنية الاتحادية الحديثة المبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد، مشدداً على أهمية مواصلة تلك البطولات وتخليص الوطن من شرور العصابة الإنقلابية الساعية لعودة اليمن إلى العهود الظلامية.

وحمل فخامة الرئيس وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، نقل تهانيه وتبريكاته لحماة الوطن بمناسبة عيد الفطر المبارك، المتزامن مع انتصاراتهم الميدانية وهم يرابطون على ثغور وعزة الوطن، مثمناً مواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية من خلال تقديم الدعم لأبطال الجيش الوطني كشركاء في الهوية والمصير المشترك.

من جانبهم عبرا وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، عن شكرهم وامتناهم لاهتمام فخامة الرئيس بمتابعة سير العمليات العسكرية وتطورات الأوضاع على مختلف الأصعدة، مؤكدان وقوف الجميع صفاً واحداً خلف قيادته الحكيمة ومشروعه الوطني الجامع ومواجهة المليشيا الحوثية الإيرانية.

وأشارا إلى المعنويات العالية التي يتمتع بها الأبطال في مختلف الجبهات، متطرقان إلى مستجدات العمليات العسكرية في مختلف خطوط التماس.