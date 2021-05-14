إب.. العثور على جثة شاب وبجسده عدة طعنات

المنامة - ياسر ابراهيم - عثر مواطنون، الجمعة، على جثة شاب مقتولاً وعلى جسده عدة طعنات، بمدينة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية، إنه تم العثور على شخص (مجهول الهوية حتى الآن) مقتولاً وعلى جسده عدة طعنات، بالقرب من مقبرة الغفران بمدينة إب.



وأضافت أن المجني عليه كان مغطى تحت أكوام القمامة قبل أن يتم العثور عليه.



ونُقلت الجثة إلى ثلاجة الموتى بإحدى مستشفيات المدينة، فيما لم تُعرف بعد هوية الجناة ودوافع الجريمة.



وتشهد مدينة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فوضى أمنية عارمة وارتفاع منسوب الجريمة الجنائية في ظل انتشار السلاح وعصابات الجريمة.

