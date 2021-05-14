أسعار الخضروات والفواكه في العاصمة عدن اليوم الجمعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أسعار الخضروات والفواكه فيالعاصمة عدن اليوم الجمعة

الجمعة 14 مايو 2021

الخليج 365

شهدت أسعار الخضروات والفواكه بأسواق العاصمة عدن، اليوم الجمعة، استقرارًا في الأسعار؛ حيث بلغ سعر كيلو الطماطم 330 ريالًا، وسجل سعر كيلو البطاطس 630 ريالاً.



وسجل سعر كيلو البصل 400 ريال وكيلو الليمون سجل 1000 ريال، كما سجل سعر كيلو البسباس 1000 ريال.

وجاء كيلو الجزر بـ1000 ريال، والبامية 1000 ريال، والباذنجان 500 ريال، أما الكوسة والخيار سجل كل منهما وزن كيلو 1000 ريال و1500 ريال على الترتيب.

وعن أسعار الفاكهة، فشهد سعر كيلو الموز في أسواق عدن 350 ريالاً، والباباي 300 ريال، أما الحبحب فسجل 300 ريال وزن كيلو، كما سجّل سعر كيلو الشمام 350 ريالاً.

وسجّل البرتقال المستورد وزن كيلو سعر 1800 ريال، كما سجّل التفاح المستورد السكري وزن كيلو 1800.