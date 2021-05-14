أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الجمعة، ثباتًا، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012