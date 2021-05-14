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أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الجمعة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الجمعة

الجمعة 14 مايو 2021

الخليج 365

شهدت أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة، اليوم الجمعة، ثباتًا، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار. 

 

فيما يلي أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي:

 

الوحدة                    ريال يمني                دولار أمريكي

 

الذهب عيار 24        52026ريالًا              58.76$

 

الذهب عيار 22        47666ريالًا               53.86$

 

الذهب عيار 21       45506ريالات              51.42$

 

الذهب عيار 18         39001 ريال              44.07$

 

أوقية الذهب           1599176ريالاً          1827.63$  

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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