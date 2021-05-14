عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هبوط جديد في سعر الريال اليمني

الجمعة 14 مايو 2021

الخليج 365

شهدت أسعار صرف الريال اليمني هبوطا جديدا أمام العملات الاجنبية في اليوم الثاني من أيام العيد.



وقال صرافون، إن اسعار صرف الريال اليمني في العاصمة المؤقتة عدن شهد تراجعا جديد مقابل العملات الاجنبية.

واوضحوا أن سعر صرف الريال مقابل الدولار تراجع إلى 900 للشرء و905 للبيع، و237 أمام السعودي شراء و238 بيعا.

ويتفاوت سعر الصرف من محافظة الى اخرى بمقدار فارق خمسة ريالات زيادة في الدولار الواحد.

‏وفي صنعاء، استقر سعر الصرف عند 594 للدولار شراء و597 بيعا، وامام السعودي 156 شراء و157 بيعا.