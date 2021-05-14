واشنطن تدين موقف الحوثي من مبادرات السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 مايو 2021

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نددت الولايات المتحدة الخميس بموقف ميليشيات الحوثي من مبادرة السلام، وتمسكهم بمواصلة القتال في محافظة مأرب، وسط البلاد.

وقالت إنهم أضاعوا "فرصة كبيرة" للسلام في اليمن برفضهم في الآونة الأخيرة لقاء غريفثس الذي حمل "اتفاقا عادلا" من أجل وقف النار.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في تغريدة على حسابه على تويتر اليوم، إن الأمم المتحدة عرضت اقتراحا عادلا وصفقة من أجل وقف التصعيد، لكن الحوثيين يواصلون القتال في مأرب ويرفضون التعامل مع المبعوث الأممي

إلى ذلك، أضاف: "ندعو المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على الحوثيين للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار على مستوى البلاد".

بدورها، نددت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة لندا توماس غرينفيلد بانتهاكات الحوثيين، مؤكدة أنهم غير مهتمين بتحقيق السلام في اليمن رغم الإجراءات البناءة التي اتخذتها الحكومة اليمنية والسعودية.