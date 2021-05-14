اشتباكات عنيفة في الساحل الغربي بين "المشتركة" ومليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 مايو 2021

الخليج 365- متابعات

شهدت الساعة الأولى من عيد الفطر المبارك اشتباكات في الساحل الغربي جراء استهداف المليشيات الحوثية تجمعات سكانية بهدف إثارة الرعب في صفوفهم دون مراعاة لهذه المناسبة الدينية العظيمة.

الإعلام العسكري للقوات المشتركة أفاد أن اشتباكات بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة اندلعت جنوب غرب مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة عقب قصف المليشيات منطقة دخنان المكتظة بالسكان.

مؤكدا أن وحدات من القوات المشتركة حسمت الاشتباكات بخسائر بشرية، قتلى وجرحى، في صفوف المليشيات التابعة لإيران وإخماد تحركاتها ومصادر نيرانها فيما أصيب إثنان من أفراد المشتركة.

كما أكد تدمير عربة متحركة للمليشيات الحوثية تحمل سلاح رشاش ومصرع من على متنها.

يشار إلى أن المليشيات التابعة لإيران استهدفت بالتزامن تجمعات سكانية شرق الجبلية ومنازل المواطنين في الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حيس قبل أن ترد القوات المشتركة وتخمد مصادر النيران.