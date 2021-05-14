خسائر كبيرة لمليشيا الحوثي خلال مواجهات مع الجيش في الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 مايو 2021

الخليج 365 ـ الجوف

شنت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، الخميس 13 مايو/ ايار 2021م، هجوما خاطفا على مواقع للمليشيا الحوثية في محافظة الجوف، (شمال شرقي اليمن). وأكد مصدر عسكري ميداني أن القوات الحكومية مسنودة من المقاومة الشعبية، شنت هجوماً خاطفاً استهدف مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، في جبهة حويشان شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة. وبحسب المصدر، نجح الهجوم بتكبيد المليشيا الحوثية خسائر بشرية ما بين قتيل وجريح، واستعادت أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة كانت في مواقعهم. في السياق، كشف مصدر مطلع عن حالة تصدّع وإرباك شديد بين اوساط المليشيا إثر مضاعفة خسائرها خلال الاسابيع الماضية في مختلف جبهات البلاد.