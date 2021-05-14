مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 مايو 2021

الخليج 365 ـ خاص

قالت لجنة الطوارئ بإدارة مكافحة الامراض والترصد الوبائي في وزارة الصحة اليمنية، إن ‏مستجدات ‎كورونا خلال الساعات الماضية شهدت تسجيل (6) حالات إصابة مؤكدة بالفيروس وأكدت اللجنة في نشرتها اليومية أن جميع الإصابات المؤكدة، علاوة على ذلك حالة وفاة هي الوحيدة لهذا اليوم، في محافظة حضرموت، دون تسجيل أي حالة شفاء في أي من المناطق المحررة. ووفقا للجنة، يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (6498) حالة، منها (1277) حالة وفاة، و(3003) حالة تعاف.