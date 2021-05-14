إصابة طفلة برصاص قناص حوثي في حيس بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 مايو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

أكدت مصادر محلية أن قناصا حوثيا أطلق الرصاص الحي على طفلة في ربيعها الرابع، الخميس، في مدينة حيس جنوبي الحديدة. وقال مصدر طبي في مستشفى الخوخة الميداني، إن المستشفى استقبل الطفلة امتنان أحمد عبده (4 سنوات)، نتيجة إصابتها بطلق نار بالكتف الأيمن، أدى إلى تهشم في العظام. وبحسب المصدر، تم تحويل الحالة إلى مستشفى أطباء بلا حدود بالمخا لاستكمال العلاج.