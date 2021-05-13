عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصرع 40 عنصر حوثي في جبهة المشجح بمأرب

الخميس 13 مايو 2021

الخليج 365

لقي ما لا يقل عن 40 من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم بينهم قيادات ميدانية، اليوم الخميس، بنيران أبطال الجيش، في الأطراف الغربية لمحافظة مأرب.



وأوضح قائد عسكري لـ "سبتمبر نت"، أن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل، أحبطت في ساعات مبكرة من صباح اليوم، محاولة تقدم انتحارية للمليشيا في جبهتي المشجح والكسارة، وأجبرتها على التراجع.

وأكد أن المواجهات أسفرت عن مصرع أكثر من 40 عنصرا من المليشيا، بينهم قيادات ميدانية، وجرح آخرين، بالتزامن استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات المليشيا في جبهتي المشجح والكسارة، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.