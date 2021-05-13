محافظ مأرب يؤكد اهتمام القيادة السياسية بعلاج جرحى الجيش والمقاومة

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، إهتمام القيادة السياسية والعسكرية بعلاج الجرحى وتقديم كامل الرعاية الطبية اللازمة لهم حتى يتماثلوا للشفاء.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الخميس، جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين يتلقون العلاج في هيئة مستشفى مأرب، وأطلع على أوضاعهم ومستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم.

وبحسب وكالة سبأ، فقد قدّم محافظ مأرب للجرحى هدايا عيدية تقديرًا لشجاعتهم وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وعن الثورة والجمهورية وحماية المكتسبات الوطنية.

واعتبر العرادة، أن البطولات الخالدة التي سطروها وهم يتصدون لمليشيا التمرد والانقلاب الحوثية في كل ميادين الشرف والبطولة ستتذكرها الأجيال بكل فخر وإعتزاز وأن تضحياتهم العظيمة في سبيل الوطن ستظل محل تقدير كل أحرار اليمن .

ونقل المحافظ تحيات وتهاني المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لجرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين رووا بدمائهم تراب الوطن في هذه المعركة الوطنية المصيرية التي فرضت على اليمنيين.