الجيش الوطني يعلن مقتل وإصابة "68 حوثيًا" في جبهات تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يعلن مقتل وإصابة 68 حوثيا في جبهات تعز

الخميس 13 مايو 2021

الخليج 365

قال الجيش الوطني، اليوم الخميس، إن العشرات من الحوثيين سقطوا ما بين قتيلا وجريح إثر تجدد المواجهات في جبهتي الدفاع الجوي ومقبنة شمال وغربي تعز.



وأفاد بيان نشره المركز الإعلامي لمحور تعز، أن الجيش الوطني من كسر هجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي، على مواقع الدفاع الجوي غربي المدينة، وذلك بعد مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة”.

ونقل المركز عن مصدر ميداني قوله: "إن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة (68 حوثيا)، حيث قتل 35 عنصر حوثي وأصيب 33 شخص، بالإضافة إلى تدمير عدد من آليات الميليشا".

وفي سياق متصل، أكد المركز أن مواجهات عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني، ومسلحي الحوثي الارهابية في جبهتي مقبنة، والصلو بالريف الغربي والجنوبي لمحافظة تعز .

وأوضح أن قوات الجيش الوطني تمكن من التصدي لهجوم شنته مليشيا الحوثي في عزلة اليمن بجبهة مقبنة، غربي المحافظة وهجوم اخر في جبهة الصلو جنوب المحافظة.

ويشهد اليمن حربا منذ أكثر من 6 سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.