عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الوزير بحيبح يتفقد سير العمل بالمستشفى العسكري بمأرب

الخميس 13 مايو 2021

الخليج 365

تفقد وزيرالصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح اليوم، سيرالعمل بالمستشفى العسكري بمأرب، ومستوى الخدمات الطبية والصحية التي يقدمها للمرضى والجرحى من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية .



واستمع الوزير بحيبح من مدير المستشفى العميد أحمد دهمس، إلى شرح مفصل عن سير العمل ومتوسط أعداد المستفيدين من الخدمات التي يقدمها المستشفى للمواطنين المديين والعسكريين، والتخصصات الطبية الموجودة ونوعية الكادر الطبي العامل في المستشفى من أخصائيين وأطباء عموم وفنيين.

واطلع الوزير على التطورات التي شهدها المستشفى والتحديثات سواء في البنية التحتية، من إنشاءات ومباني ومنها المبنى الجديد للمستشفى الجاري حاليا إستكمال تجهيزه ويتكون من أقسام وعيادات يسع 45 سرير وغرفتين عمليات وعناية مركزه بسعة ثمانيه أسرة عناية، وغيرها من الأقسام والكوادر الطبية والتخصصية والمساعدة والإدارية، و أجهزة مخبرية وتشخيصية مساعدة والخدمات الطبية والتشخيصية.

وأشاد وزير الصحة بمستوى التحديثات والتجهيزات في المستشفى والخدمات الطبية والصحية، التي يقدمها وكفاءة إدارة المستشفى والعاملين والتطوير المستمر للمستشفى وجهود السلطة المحلية بالمحافظة وماتقدمة من دعم للمستشفى، مؤكداً دعم الوزارة لجهود المستشفى والعمل على تلبية احتياجات المستشفى بحسب الإمكانيات المتاحة.

رافقه خلال الزيارة مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الشدادي، ورئيس هيئة الإسناد اللوجستي بوزارة الدفاع اللواء عبدالولي الفقيه، ومدير الخدمات الطبية والعسكرية العميد الركن يحى داود، ومدير عام المعلومات والبحوث بوزارة الصحة الدكتور، أحمد السعيدي .