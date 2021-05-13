في جولة عيدية.. الزُبيدي يزور معسكر اللواء التاسع صاعقة بالصبيحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في جولة عيدية.. الزبيدي يزور معسكر اللواء التاسع صاعقة بالصبيحة

الخميس 13 مايو 2021

الخليج 365

زار اللواء عيدروس بن قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، صباح اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، مقر اللواء التاسع صاعقة بمحور الصبيحة.



وكان في استقباله لدى وصوله مقر اللواء تاسع صاعقة، قائد اللواء العميد فاروق الكعلولي، وعدد من ضباط محور الصبيحة واللواء التاسع صاعقة.

وتبادل الرئيس عيدروس الزُبيدي التهاني مع قيادة وضباط وصف ضباط وأفراد اللواء بحلول عيد الفطر، مشيدا بجاهزيتهم القتالية الرفيعة ومعنوياتهم العالية.

كما أشاد رئيس الانتقالي الجنوبي بالأدوار البطولية التي سطّرها أبطال اللواء في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيران، والتصدي للتحشيد الإخواني للعناصر الإرهابية.

وخاطب رئيس المجلس الانتقالي في كلمة توجيهية ألقاها، منتسبي اللواء: "إننا أمام مهام عاجلة، ووطنية مهمة لتحرير ما تبقى من الأراضي الجنوبية الطاهرة على طريق استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة".

وخلال جولته العيدية، زار عيدروس الزُبيدي عدد من المواقع والنقاط العسكرية الممتدة على طول خط الصبيحة ورأس عمران.

رافق الرئيس الزُبيدي في جولته كلٌ من رئيس وحدة المفاوضات الدكتور ناصر الخبجي عضو هئية رئاسة المجلس، والمهندس نزار هيثم رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن، والعميد نبيل المشوشي أركان ألوية الدعم والإسناد، وأوسان العنشلي قائد كتائب ألوية العاصفة، والناطق الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية النقيب محمد النقيب.