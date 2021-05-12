الأمم المتحدة: تضرر 6855 أسرة في اليمن جراء السيول

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت الأمم المتحدة، إن 6855 أسرة يمنية يمثلون أكثر من 41 ألف شخص تضرروا جراء السيول التي تضرب البلاد منذ أبريل الماضي.



جاء ذلك في تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، نشرته المنظمة على موقعها، اليوم الأربعاء.



وقال التقرير: "استمرت الأمطار الغزيرة في الأسبوع الأول من مايو في بعض أجزاء اليمن، ما تسبب في فيضانات مفاجئة كبيرة".



وأضاف: "حدث أكبر تأثير للفيضانات في محافظات عدن وحضرموت وحجة ولحج وأبين وذمار ومأرب والبيضاء ".



وكشف التقرير أن عدد العائلات المتضررة من السيول قد ارتفع إلى 6855 أسرة، يمثلون 41130 شخص.



وأفاد بأن "ثلاثة أرباع من المتضررين من فئة النازحين داخليا الذين يعيشون في ملاجئ غير ملائمة".



وسلّط التقرير الضوء على السيول التي ضربت مدينة تريم في حضرموت وتسببت بوفاة 5 أشخاص وتضرر مئات المساكن والمزارع والبنية التحتية.

