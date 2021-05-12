تدشين مشروع كسوة العيد لـ "460" يتيم ومعاق بمحافطة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 مايو 2021

الخليج 365 - المهرة دشن الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، مشروع توزيع كسوة العيد تحت شعار"عيدكم عيدنا " المقدم من مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية ويستهدف الأيتام وذوي الهمم (المعاقين) في عموم مديريات المحافظة. وفي التدشين أشاد الأمين العام بالجهود المبذولة من قبل مؤسسة فينا خير والقائمين عليها في الأعمال الخيرية التي تسهم في خدمة الأيتام وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وزرع الابتسامة والبهجة عليهم خلال أيام العيد ، معبراً عن شكره لكل المساهمين والداعمين لهذه المشاريع وتقديم التسهيلات الممكنة من قبل السلطة المحلية. فيما شكر المدير التنفيذي لجمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركياً محمد أحمد جباز، مؤسسة فينا خير على دورها الرائد في الأعمال الخيرية والإنسانية واهتمامها بالجمعية ومنتسبيها بمنحها زاوية خاصة في مشاريعها الإنسانية ، مجدداً شكره للسلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، على دعمهم لمثل هذه المشاريع التي تخدم هذه الشريحة الاجتماعية. من جهة اخرى أوضحت المديرة التنفيذية لمؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية الأستاذة فاطمة خوار بأن المشروع يأتي برعاية محافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر وبدعم سخي من فاعلي الخير وبإشراف مباشر من مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل ، مشيرة ًإلى أن المشروع يستهدف 460 مستفيد من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين حركياً في المحافظة.

