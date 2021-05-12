تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 مايو 2021

الخليج 365 - المكلا



أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم أمس الثلاثاء.

وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد: بلغ اجمالي الحالات المؤكدة بفيروس كورونا COVID-19 ليوم أمس 3 حالات موزعة على المديريات كالتالي : حالة من مديرية الديس الشرقية الحالة 1 لذكر يبلغ من العمر 60 عام حالة وافدة الحالة 2 لذكر يبلغ من العمر 95 عام من محافظة شبوة حالة وفاة COVID-19 جديدة من مديرية الديس الشرقية لانثى تبلغ من العمر 80 عام الحالات النشطة 397 حالة نشطة 388 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة 4 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا 5 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض الوضع الصحي في مركز العزل والفرز بمستشفى ابن سينا 5 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل والفرز بمستشفى ابن سينا 4 حالة مؤكدة حالة بانتظار نتيجة الفحص الوضع الصحي في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض 5 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة جميعها حالات مؤكدة