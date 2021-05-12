تدشين مشروع زكاة الفطر بدعم من الجمعية اليمنية الألمانية للأسر الفقيرة والنازحة بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 مايو 2021

الخليج 365 - الغيضة



دشن وكيل محافظة المهرة الأول الأستاذ مختار بن عويّض الجعفري، مشروع زكاة الفطر لشهر رمضان لعام، المقدم من الجمعية اليمنية الألمانية للإغاثة للتنمية بالشراكة مع مؤسسة السبيل للتنيمة الاجتماعية بالمحافظة والذي يستهدف "250" حالة من الأسر الفقيرة والمتعففة والنازحة في مديرية الغيضة. وفي فعالية التدشين أكد الوكيل الأول بن عويّض اهتمام السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، ودعمها لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وتقديم كافة التسهيلات لها وتذليل الصعوبات بما يمكنها من تأدية مهامها، وخاصة مثل هذه المشاريع الخيرية والاجتماعية، باعتبارها شريك فاعل في التنمية إلى جانب الحكومة.

فيما أشار نائب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ سالم سويلم سالم إلى أن المكتب قام بالأشرف المباشر على عملية التوزيع لضمان وصول الزكاة لمستحقيها، مثمنا دور الجمعية اليمنية الالمانية ومؤسسة السبيل على جهودها وتدخلاتها.

من جانبه أوضح ممثل مؤسسة السبيل للتنيمة الاجتماعية الأستاذ عبدالرحيم مطران بأن المؤسسة أعدت كشوفات خاصة بالمستفيدين من الأسر المستهدفة وفق البيانات التي رفعها الفريق الميداني في مديرية الغيضة ، معبرا عن شكره للسلطة المحلية على رعايتها وحضورها تدشين المشروع وللجمعية الألمانية اليمنية على دعمهم وتمويلهم.