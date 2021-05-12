مقاتلات التحالف تدمر منصة إطلاق صواريخ للمليشيا في البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 مايو 2021

الخليج 365 ـ البيضاء



دمّرت مقاتلات التحالف العربي في اليمن منصّة إطلاق صواريخ تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، في محافظة البيضاء، (وسط اليمن). وأكدت مصادر ميدانية، أن المقاتلات استهدفت بعدة غارات جوية أهدافاً متحركة في منطقتي "المكلة" و"آل ريام"، بعد دقائق من إطلاق المليشيا الحوثية صاروخاً باليستيا من ذات المنطقة. وبحسب المصادر، نفذت المقاتلات أكثر من غارة استهدفت عدّة أهداف متحركة، وحققت إصابات دقيقة بينها منصة إطلاق صواريخ كانت تستخدمها المليشيا الحوثية في ادغال تفصل المنطقتين.