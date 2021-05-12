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المليشيا تقصف منازل المواطنين في التحيتا جنوبي الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 مايو 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

شنت مليشيات الحوثي، الأربعاء 12 مايو/أيار 2021، قصفاً مكثفاً على الأحياء السكنية في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة، ضمن جرائم المليشيات بحق المدنيين. وأفادت مصادر محلية في التحيتا، أن المليشيات الحوثية قصفت الأحياء السكنية في مركز المديرية بقذائف الهاون عيار 82 وقذائف آر بي جي وسلاح م.ط 23. في الوقت نفسه فتحت المليشيات نيران أسلحتها الرشاشة بصورة عشوائية على الأحياء السكنية -وفقاً للمصادر- مخلفة حالة من الخوف والهلع في أوساط سكان التحيتا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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