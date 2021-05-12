مقتل قيادي حوثي بارز بنيران الجيش غرب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 مايو 2021

الخليج 365 ـ مأرب



قُتل قيادي ميداني للمليشيا الحوثية الإرهابية ومرافقيه، الأربعاء، بنيران القوات الحكومية والمقاومة، غربي محافظة مأرب التي تصاعدت حدّة المواجهات في جبهاتها منذ شهرين. وبحسب مصدر عسكري ميداني، قُتل القيادي الميداني لدى مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، المدعو "ابو قيس المروني"مع مرافقيه، خلال مواجهات عنيفة خاضتها القوات الحكومية والمقاومة الشعبية ضد العناصر الحوثية غربي مأرب. وشهدت، الساعات الماضية، عدد من جبهات المشجح والكسارة على المحور الغربي للمحافظة، مواجهات شرسة بين الطرفين شاركت فيها وحدة المدفعية الحكومية ومقاتلات التحالف العربي في اليمن. وتكبدت المليشيا الحوثية خسائر فادحة في العتاد والارواح بينها آليات عسكرية كانت قد حاولت الدفع بها نحو جبهات المشجح.