حالة الطقس المتوقعة في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 مايو 2021

الخليج 365 ـ صنعاء



حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان اليمنية مع توقعات بهطول الأمطار، مشددا على ضرورة عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار. كما نبه المواطنين إلى اخذ الحيطة من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة أثناء النهار على المناطق الصحراوية والسهول الساحلية. وحذر سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية من الانزلاقات الصخرية أو الطينية ومن التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار أو تشكل الضباب. وتوقع المركز في نشرته اليومية أن تشهد المرتفعات الجبلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً والفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية المحاذية لسهل تهامة والجنوبية الغربية وخاصة محافظات (ريمة، إب، تعز، الضالع ولحج) وتمتد شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية محافظتي أبين وشبوة وكذلك تشكل الضباب والشابورة المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية خلال فترتي الظهيرة والمساء.