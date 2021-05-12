شكرا لبحثكم عن خبر توجيهات عاجلة من محافظ عدن لضبط بيع اللحوم واغلاق المحلات المخالفة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه محافظ عدن احمد لملس مدراء عموم مديريات العاصمة عدن بتنفيذ حملات نزول ميدانية لمراقبة وضبط عملية بيع اللحوم واغلاق الملاحم المخالفة. وجاء في مذكرة مدير عمليات المحافظة بناء على توجيهات محافظ عدن وعطفا على مذكرة مدير عام المسالخ بشأن أسعار بيع اللحوم وتوحيدها وضبطها وتحديدها بسعر 7000 للكيلو، فإن على جميع مديري المديريات النزول لضبط عملية البيع ومراقبتها وحصر المخالفين. كما وجه مراكز الشرط بتسهيل عمليات فرق المديريات لتنفيذ مهامهم وضبط المخالفين وموافاته بتقرير مفصل. يذكر ان أسعار اللحوم في عدن ارتفعت لدى معظم محلات الجزارة والملاحم المنتشرة، وتفاوتت بين 9000 الى 12000 دون وازع من دين او خوف من ضمير.

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