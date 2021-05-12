شكرا لبحثكم عن خبر القوات الجنوبية تخمد تحركات حوثية على حدود الصبيحة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أخمدت القوات المسلحة الجنوبية، فجر اليوم الأربعاء، تحركات جديدة لمليشيا الحوثي الإرهابية على حدود الصبيحة، وتحديدًا بجبهة حيفان.
وأجبرت القوات المسلحة الجنوبية، عناصر المليشيات الإرهابية على التراجع، بعدما وجهت لها وابلًا من المقذوفات وأعيرة الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية، زيادة تعزيزاتها العسكرية في حيفان بمحافظة تعز، وتحديدًا بالقرب من حدود الصبيحة.
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